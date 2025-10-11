福岡県糸島市では今シーズンのカキ小屋の営業が始まっています。今シーズンは天候に恵まれたことから、去年より大ぶりのカキを楽しむことができそうです。 ことしもカキの季節がやってきました。こちらは、福岡県糸島市の船越漁港で4日にオープンしたカキ小屋です。11日以降は、ほかのカキ小屋も今シーズンの営業を始める予定です。■訪れた人「めっちゃうまいです。」海外から訪れる人も年々、増えて