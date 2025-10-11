10月23日のドラフト会議を前に、NPB12球団だけでなく、メジャーからも熱視線が注がれる高校生がいる。群馬・高崎健康福祉大学高崎高等学校（健大高崎）の最速158キロ右腕・石垣元気だ。今夏の甲子園では初戦で敗れ、リリーフで2回を投げるに留まったが、世代ナンバーワン右腕としてドラフト上位指名候補と目されてきた。9月のU-18野球W杯では高校日本代表の守護神として活躍し、世界一に輝いたアメリカを相手に157キロを連発す