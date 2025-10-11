UCC上島珈琲株式会社が、カプセル式ドリップコーヒーシステム「ドリップポッド」の10周年を記念し、特別イベント「UCCカプセル珈琲店」を開催します。「UCCカプセル珈琲店」は、カプセル式コーヒーを“珈琲ガチャ”形式で提供する新しいスタイルのカフェです。タカラトミーアーツとのコラボレーションによる「巨大珈琲ガチャ」と「お菓子ガチャ」で、48通りのコーヒーとお菓子のマリアージュを体験できるのが大きな特徴なのです。