この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 娘が撮影、コーギーと飼い主の後ろ姿に1万いいね ご紹介するのはぺち(@xzDjISkHbH5Sy4e)さんが投稿したある写真です。ペットと暮らす生活に憧れを持つ人はたくさんいるでしょう。言葉を交わさずとも、意思