モナコの監督を解任されたアドルフ・ヒュッター氏＝5日、モナコ（ロイター＝共同）サッカーのフランス1部リーグで南野拓実が所属するモナコは10日、アドルフ・ヒュッター監督（55）を解任したと発表した。チームはリーグ戦でここまで4勝1分け2敗の5位で、欧州チャンピオンズリーグ（CL）では1分け1敗。（共同）