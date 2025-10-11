アツギの人気ブランド「ASTIGU／アスティーグ」のストッキング【快】がリニューアル♡オンラインショップでは2025年9月24日より先行発売、店頭では2026年春夏から展開予定です。パンティ部レスでムレにくく、縫い目が柔らかく食い込みにくい設計に進化。丈夫なナイロン二重巻き糸や丸まりにくい交編生地で、毎日の着脱も快適に。990円（税込）で手に入る、忙しい女性に嬉しいストッキングです。 リニュー