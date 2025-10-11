W杯欧州予選のアゼルバイジャン戦で先制ゴールを決め、喜ぶフランスのキリアン・エムバペ＝10日、パリ（ロイター＝共同）【ロンドン共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会欧州予選は10日、各地で行われ、D組のフランスはアゼルバイジャンに3―0で快勝し、3戦全勝で勝ち点9とした。ウクライナはアイスランドに5―3で競り勝ち、同4となった。A組のドイツはルクセンブルクを4―0で退け、2勝1敗の勝ち点6と