LDH JAPAN×ABCテレビの新プロジェクト『DARK13』の目玉企画として、来年1月クールドラマL枠『DARK13 踊るゾンビ学校』（ABCテレビ）の放送が決まった。プロジェクトアンバサダーのTHE JET BOY BANGERZ（TJBB）メンバー10人が、イケメンゾンビ役で連ドラ初出演＆ドラマ初主題歌を担当し、堤幸彦監督がメガホンをとる。【動画】THE JET BOY BANGERZがゾンビ化ダンスティザー動画『DARK13 踊るゾンビ学校』は、プロジェクト発