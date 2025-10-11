TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、武田真治さんと鈴木紗理奈さん。ここでは、お2人がレギュラーメンバーとして出演していたバラエティ番組「めちゃ×2イケてるッ！」（フジテレビ系）の収録時間について振り返っていました。（左から）鈴木紗理奈さん、武田真治さん◆武田「『スッキリ』のおかげで…」武田：「めちゃイケ」の収録を経験すると、もうどこの現場に