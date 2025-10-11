１０月１３日（月）の東京市場はスポーツの日の祝日でお休みとなります。つきましては下記の時間帯でニュース配信を休止させて頂きます。 ニュース配信の休止期間 １０月１３日（月）７：００から１５：００頃まで 配信再開は１０月１３日（月）の１５時頃を予定しています。