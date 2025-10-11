この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。 ■これまでのあらすじボスママに目をつけられ疲れ果てた妹は、ストレスでぼんやりしていたところ事故に遭ってしまう。甥から話を聞いた双子の姉は復讐を誓う。ボスママと取り巻きたち大変身潜入こいつらが…甥っ子によると、妹を追いつめたのはボスママとその７人の取り巻きたち。復讐を決めたリゼは、カツラと眼鏡