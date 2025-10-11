インバウンドの増加によるオーバーツーリズムが問題視される中、日本人の「京都離れ」が加速する気配だ。「都道府県別 訪日外国人消費単価ランキング」を見ると、京都があまりに不憫というか、気の毒だと思う衝撃的な事実が浮き彫りになった。問題解決の糸口はないのか。宿泊と交通というインフラ面を中心に考えてみたい。（ライター前林広樹）なぜ京都はオーバーツーリズムに悩むのか日本人の「京都離れ」紅葉シーズンに加速か