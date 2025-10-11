トランプ米大統領＝10日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は10日、交流サイト（SNS）への投稿で、中国に100％の追加関税を課すと表明した。11月1日に実施するとしている。中国が発表したレアアース（希土類）の輸出規制に対する対抗措置とみられる。米中両国の貿易摩擦が激化するのは避けられず、世界経済に影響が拡大する恐れもある。米国株は10日の取引で大幅下落し、外国為替相場でドルが売