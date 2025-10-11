自民党と公明党の党首会談が行われ、公明党の斉藤鉄夫代表は「政治とカネ」をめぐって自民党側から十分な回答がなかったとして、「連立政権をいったん白紙とする」として26年にわたる連立離脱を表明した。これを受けて、テレビ朝日の前政治部⾧・藤川みな代氏が、『ABEMA Prime』で考えを語った。【映像】自民への不満を明かす公明党・伊佐進一（実際の映像）藤川氏は、連立解消について、「26年間で何度もその危機だと