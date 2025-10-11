自民党の梶山弘志国会対策委員長は１０日、立憲民主党の笠浩史国対委員長と国会内で会談し、２０日の週の前半に臨時国会を召集する方針を示した。衆参両院の議院運営委員会理事会を１５日にも開き、政府が召集日を伝達する方向だ。新首相の所信表明演説に対する代表質問は１１月にずれ込む見通し。