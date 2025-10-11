ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÏ¢ºÜ¡ÖÅìµþ¤Ë½¸¤¤¤·Ä¶¿Í¤¿¤Á¡×Âè27²ó9·î¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¡£9Æü´Ö¤ÎÇ®Àï¤ò¸½ÃÏ¼èºà¤·¤¿¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ï¡¢Áª¼ê¤ä¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÃµ¤ëÏ¢ºÜ¡ÖÅìµþ¤Ë½¸¤¤¤·Ä¶¿Í¤¿¤Á¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Âè27²ó¤Ï¡Ö¹ñ¶­¤ä¾¡¤ÁÉé¤±¤òÄ¶¤¨¤Æ·Ò¤¬¤ë¥Ð¥È¥ó¡×¡£¸ÞÎØ¤ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç·×13¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿38ºÐ¤ÎÃ»µ÷Î¥½÷²¦¡¢¥·¥§¥ê¡¼¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¥×¥é¥¤¥¹¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤Ïº£Âç²ñ¤¬¥é¥¹