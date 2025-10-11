青山景昌は大学3年時にスペイン3部からオファーを受けたびわこ成蹊スポーツ大学に再入学し、最初は適当にプレーしていたが先輩からの言葉で改心したMF青山景昌。2年からは“10”を背負いプレーし、3年時には短期留学で行ったスペインでまさかのオファーを受けた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小西優介／全9回の3回目）◇◇◇2年生で10番を背負った青山は徐々にプレータイムも増えていたが、一時は出ら