◇国際親善試合日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）日本代表ＭＦ堂安律が、２―２の引き分けに終わったパラグアイ戦を振り返り、個人、チームとして反省点を挙げた。右シャドーで先発したが、持ち味の左足を振り抜くシーンはなく、後半３３分に交代。チームはＦＷ小川航基のミドルシュート、さらに後半アディショナルタイムにＦＷ上田綺世のゴールで２得点は挙げたが、勝ちきることはできず。