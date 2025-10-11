歌舞伎俳優中村獅童（53）が10日、インスタグラムを更新。棋士を演じた配信ドラマについて投稿した。獅童は、のんが主演するABEMAオリジナルドラマ「MISS KING／ミス・キング」の劇中カットをアップし、「妻は毎週月曜日が待ちきれない、とはまっている模様」と、一番近くにいる家族の評判を記した。幼いころに家族を捨て、新しい家族と暮らす人物を演じた獅童。アップした写真は、将棋を指す小さな娘を抱っこしているものと、棋士