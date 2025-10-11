フジテレビの井上清華アナウンサー（30）が10日に自身のインスタグラムを更新。メインキャスターを務める「めざましテレビ」が放送8000回を突破したことを報告した。「ミャクミャクも来てくれて、軽部さんのお誕生日でもある賑やかな今日、めざましテレビ、放送8000回目でした！！全ては忙しい朝の時間帯に見てくださっている皆様のおかげです。ありがとうございます」と感謝を記し、出演者でミャクミャクを囲む集合写真を披露した