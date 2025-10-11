4人組女性アイドルOtomeria（オトメリア）が10日、東京・渋谷バイデントで会見した。11日午前11時20分から同所で開く、入場無料のデビューライブについて発表。オリジナル曲の「さよならの理由」と「Twinkle Heart」を白い衣装で熱唱した。アイドル歴4年の叶奏（かなた）まりのがリーダー。空手2段の黒帯の成瀬もも、かわいい担当soa、新体操で高校総体、国体に出場経験のある早大生で文武両道のかえでという個性派がそろった。プ