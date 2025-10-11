美容整形外科「高須クリニック」の高須克弥院長（80）が10日、都内で、著書「高須の遺言」（講談社）の発売記念会見を行った。全身がんで治療中で「出す前に死んじゃったらどうしようかと思ったんですが、生きているうちに出せて良かった」と話した。実際の遺言は10年以上前に書いたそう。「でもほとんど使っちゃった。弁護士の先生に聞いたら、使ったものはそれでいいって。今は稼いだ分は全部使うという方式で楽しいです」と笑っ