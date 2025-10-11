YouTubeチャンネルで人気のポイ活情報を発信するネコ山氏が、「JAL Pay覚醒か?(期間限定ｽﾞｺｰ)ポイントﾓﾘﾓﾘdポイント交換増量がきた」と題した最新動画を公開。動画の冒頭で、「いいニュースと悪いニュースがありますよ」と切り出しつつ、JAL Payとdポイントという二大お得キャンペーンを取り上げた。 JAL Payについてネコ山氏は、「とりあえず来月の解約はね阻止されましたよ」「やっと僕らの時代が