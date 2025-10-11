女優上戸彩（40）が10日、東京・浅草寺伝法院で丸亀製麺「1811人の麺職人が贈る丸亀製麺・打ち立ての秋」開幕式に出席しうどんを試食した。自身の“職人技”を問われると「街中で芸能人を見つけられます」とにやり。「空気が違うので、絶対そうだな！と思うと結構な確率で同業者。スタッフさんを見つけるのも得意です」と明かした。一方で、自身は「（ファンから）声をかけられることはまったくない。（雰囲気を）消せるタイプ