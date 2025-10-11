「明るい2人組にインタビュー」と題された動画に登場したのは、都内の美容院で働く25歳と22歳の男女2人。発言者の美容師さんが、貯金額や恋愛観、仕事についての本音を語った。 動画冒頭、美容師さんカップルかどうか尋ねられると「全くカップルではないです。先輩と後輩です」と即答。さらに「彼女いるんで」と答える男性に対し、女性は「いないです。今年の冬はいい男ゲットします」と恋愛への意欲をのぞかせた。 気