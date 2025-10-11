歌手堺正章（79）と俳優竹野内豊（54）が10日、都内で仏女優カトリーヌ・ドヌーブ主演の映画「SPIRIT WORLD−スピリットワールド−」の先行公開記念初日舞台あいさつに出席した。撮影は日本で行われ、堺は「カトリーヌさんは女優としての誇りを持ったすてきな方でした。彼女を振り向かせようというのが、撮影中の副テーマ。毎日、ちっちゃなものをプレゼントして、6日目に持っていった和菓子に『これは何？』と。イチゴ大福で、酸