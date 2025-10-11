女優菊川怜（47）が10日、都内で行われた「全国地域安全運動豊島区民大会」に一日警察署長として登壇した。詐欺被害の経験を聞かれ「（詐欺）電話につい出てしまったことがある。未払いがあって、このままだと利息みたいなものが積み上がっていくと」と告白。被害は免れたといい「自分は引っかからない自信があったんですけど…。やっぱり当事者になるとパニックになったりする」。