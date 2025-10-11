トルコでバイクに乗っていた男性が踏切に進入し、列車に接触して吹き飛ばされる瞬間がカメラに捉えられた。男性は軽傷だという。最初は待っていたのに…トルコの踏切で撮影されたのは、白い車の横で踏切待ちをするバイクの男性。するとバイクの男性は徐々に後ろに下がり、車の後ろから回り込むように踏切に向かっていく。列車の通過待ちのにしびれを切らしたのか、遮断機のおりた踏切へと加速し始めた。右からは列車が迫ってきてい