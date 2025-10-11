歌手松山千春（69）が10日、埼玉・サンシティ越谷市民ホールで「松山千春コンサート・ツアー2025秋」をスタートした。「長い夜」「大空と大地の中で」「銀の雨」「時のいたずら」など17曲を熱唱した。12月24日の北海道・札幌文化芸術劇場まで全国20都市で公演。東京は12月12日の東京国際フォーラム。開演10分前から“千春コール”が響き渡る中、オープニングは「I LOVE YOU」。同会場は、昨秋のツアーで、初日に予定していたが狭心