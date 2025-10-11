日本代表MF南野拓実が所属するASモナコは、10日にアディ・ヒュッター監督の退任を発表した。ヒュッター監督は55歳のオーストリア人。レッドブル・ザルツブルク時代にも南野を指導したことがあり、モナコで不調だった彼を復活させた人物でもあった。昨シーズンは3位だったモナコは、今シーズンはリーグ開幕7試合で4勝1分2敗の5位ながら、インターナショナルブレイク中に指揮官交代を決断した。『L'Équipe』は、解任されるのは