韓国語を覚えたい！ と思って、勉強を少し始めてみようかな、としたものの、韓国語の文字や単語、文法を覚えるのが大変で挫折してしまった……。そんな経験を持つ人は少なくないだろう。最初から「完璧に覚えなきゃ」と力んでしまうほど、続けるのは難しくなる。初心者向けの著書『ゼロからわかる！ 楽しく続けられる！ 韓国語1年生』を出版したハングルノート加藤氏は、そんな「壁」を経験した一人だ。今回は加藤氏が実際に経験し