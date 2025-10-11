やる気が起きない。何をしても心が動かず、今後のことを考えるのもつらい。そんな状態になると、「ここからずっと抜け出せないんじゃないか」と不安になるものです。そんなときに寄り添ってくれるのが、『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルベウ著／藤田麗子訳）だ。「1ページ読んだだけで泣いた」「心が救われる気持ちになった」など共感と絶賛の声が寄せられる1冊。本書には、人生の停滞感や心の重さに共感し、前を向