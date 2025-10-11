2002年、日本への一時帰国が決まった蓮池薫さんだが、北朝鮮当局から強烈な踏み絵を突きつけられたという。家族の命がかかるその問いに、蓮池さんは何を思い、どう答えたのか？20年以上の時を経て明かされる、あまりにも重い、緊迫の瞬間に迫る。※本稿は、蓮池 薫『日本人拉致』（岩波書店）の一部を抜粋・編集したものです。拉致被害者が寝返ることを心底恐れていた北朝鮮チェ（編集部注／チェ・スンチョル。対外情報調査部員