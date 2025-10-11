「シン・テヨン監督とは一緒に戦えません」【写真】就任2カ月で解任されたシン・テヨン監督前年まで韓国Kリーグ1（1部）で3連覇していた蔚山（ウルサン）HDの主力選手は、10月1日、アウェイで行われた上海申花（中国）とのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグフェーズ第2節で1-1と引き分けた直後、キム・グァングク代表取締役に面談を要請した。そして、「シン・テヨン監督とは一緒に戦えない」という意思を伝えた。同