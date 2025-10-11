歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（32）が10日、自身のインスタグラムを更新。子供の1歳の誕生日を祝福した。誕生した直後には人差し指に着けていたベビーリングを小指にした写真を投稿。「To my sweet baby, happy birthday1歳になったね。おめでとう」とし「今回のワンマンライブ『dreamin dreamin』は、我が子が産まれてくるまでに見た“楽しい夢”と“悲しい夢”をテーマに込めました」と説明。さらに「ママになるというワ