［ニュースＱ＋］協議進まず「たなざらし」Ｑ公明党が求める企業・団体献金の規制強化案とは。Ａ企業・団体献金を存続させた上で、献金を受け取れるのを、政党の本部と都道府県単位の組織に限定するものだ。国会議員や地方議員らが代表を務める政党支部は受領を認めない。「受け皿」を絞って透明性を向上させる狙いがある。７日の自民、公明両党の党首会談で公明の斉藤代表が自民側にこの案を受け入れるよう強く要求した