アメリカのトランプ大統領は中国製品に対し、現在課している関税に加え、来月1日から100%の追加関税を課すとSNSに投稿しました。トランプ大統領は10日、「中国が来月1日からほぼすべての中国製品について大規模な輸出規制を実施しようとしている」などとSNSに書き込み、「道徳的に不名誉な行為だ」などと批判しました。そのうえで、中国製品に対し、現在課している関税に加え、来月1日から100%の追加関税を課すと表明しました。中