11日午前6時39分ごろ、福島県、茨城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県浜通りで、震源の深さはおよそ100km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の棚倉町、茨城県の日立市、笠間市、城里町、それに東海村です。【各地の震度詳細】■震度1□福島県棚倉町□茨城