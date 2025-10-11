俳優の小栗旬（42）が10日、都内で、ポッドキャスト番組「B−side Talk〜心の健康ケアしてる？」の公開収録に参加した。トークテーマは休むこと。「程よく休みとのバランスを取りながら仕事はできている」と語った。以前と現在を比較し、「10代はなかなか休みたいって言えるような環境ではなくて。コロナ以降は体調不良の人は休むべきとなってきた」と環境の変化がもたらした影響も話した。同公開収録の模様は、10月末に配信が予