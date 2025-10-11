高良健吾（37）が10日、都内のNHKで行われた「未解決事件『北朝鮮拉致事件』」（総合で18日19時30分）ドラマ試写会に出席した。北朝鮮工作員を追う外事警察の捜査官を演じたが「芝居をしていない時期があって久しぶりに立った現場。最初に何をやるか考えていた」と明かした。今作は70年代から90年代前半に至る、警察と北朝鮮工作員の攻防を徹底取材。蓮池薫さんを演じた田中俊介（35）も、在住する新潟県柏崎市に蓮池さんを訪ね2