SixTONES松村北斗（30）が10日、都内で初の単独主演映画「秒速5センチメートル」（奥山由之監督）初日舞台あいさつに登壇した。新海誠氏（52）が手がけた人気アニメ作品の実写版。封切りを迎え「いよいよ公開したんだなという興奮もありますけど、不安な気持ちもあります」と改めて背筋を正した。同作は第30回釜山国際映画祭のオープンシネマ部門でも上映。松村と奥山監督が観客席で鑑賞したところ、上映後は観客が自ずと2人を囲む