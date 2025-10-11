女優沢尻エリカ（39）が10日、都内でD2Cスポーツアパレルブランド「DIG」ローンチ会見に出席した。公の場への登場は昨年2月の主演舞台ゲネプロ以来、約1年8カ月ぶり。バレーボール元日本代表で現在も現役ビーチバレーボール選手として活躍する西村晃一（52）プロデュースブランドでスペシャルアンバサダーを務める。おでこを出し、パーマをかけたロングヘアスタイルで登場。「沢尻エリカです。本日はよろしくお願いします」笑顔で