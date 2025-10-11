台風23号はいまどこに？ 気象庁によりますと、台風第２３号は、きょう（１１日）午前３時には奄美大島の南南東約２００キロにあって、ほとんど停滞しています。 【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？ 中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルで、中心の東側２２０キロ以内と西側１６５キロ以内では、風速１５メートル