【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円90銭円高ドル安の1ドル＝151円13〜23銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1610〜20ドル、175円62〜72銭。中国のレアアース（希土類）の輸出規制強化に米国が反発し、米中関係が悪化するとの懸念からドルが売られた。