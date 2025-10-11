日本時間11日午前5時30分頃、南米大陸の最南端付近でマグニチュード7.6の地震がありました。アメリカ地質研究所によりますと、日本時間11日午前5時30分頃、南米大陸最南端のホーン岬と南極大陸の間にある「ドレーク海峡」を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ10.5キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.6です。ロイター通信によりますと、チリ当局は津波注意報を発令し、沿岸部からの避難を呼びかけているというこ