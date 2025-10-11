俳優の當真あみさん（18）が10日、沖縄県の高校で開催された主演映画のイベントに登場し、受験生へエールを送りました。沖縄県出身の當真さんは、映画『ストロベリームーン余命半年の恋』（10月17日公開）のサプライズ学校試写会に、共演する齋藤潤さん（18）と、主題歌を担当したORANGE RANGEと出席しました。映画は、“令和イチ泣ける”と話題の小説が原作で、余命半年と宣告された高校生・桜井萌の恋を描いた物語です。■アド