手島千尋アナウンサーがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「防災 FRONT LINE」（毎週土曜 8:25〜8:30）。9月20日（土）の放送では、「大雨が降ったときの避難」について取り上げました。※写真はイメージです9月も関東南部では記録的な大雨が降り、川の氾濫や都心でも土砂災害警戒情報が発表され、集中豪雨によって被害が発生した地域もありました。大雨が予想された場合には、気象情報や避難情報を確認して、警戒レベル