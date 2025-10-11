USGS=アメリカ地質調査によりますと、日本時間の午前5時29分頃、チリ南部沖・南極付近のドレーク海峡でマグニチュード7.6の大地震がありました。震源の深さは10.5キロと推定されています。気象庁によりますと、この地震による日本への津波の影響はありません。