映画好きの著名人がミニシアターで出会った「忘れられない一本」を語る人気コーナー。お笑いコンビ・カミナリの2人が学生時代に観た「思い出の映画」とは？【画像】まなぶが釘付けになった名シーンを見るお笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶ（左）と石田たくみ◆◆◆いつも途中で寝ちゃう相方が最後まで…まなぶ：僕らが子どものころ行っていたのは、地元にあった宝来多座(ほこたざ)だよね。たくみ：普段はポルノ映画をかけて