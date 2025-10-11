今年もノーベル賞が発表され、日本人では坂口志文氏が生理学・医学賞、北川進氏が化学賞を受賞した。【画像】左から吉野氏（2019年化学賞受賞）、野依氏（2001年化学賞受賞）、梶田氏（2015年物理学賞受賞）今世紀、日本人の自然科学系ノーベル賞受賞者数は2024年までで19人とアメリカに次いで2位。だが、2005年には世界4位を誇った「被引用回数の多い注目論文数のシェア」も2025年には13位。2023年には英国の『ネイチャー』誌